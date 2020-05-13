شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجاري على مساحة١١٥٠٠ م٢ بالحي الترفيهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الأربعاء، إنه جارٍ تنفيذ مول تجارى بالحى الترفيهى بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.

وأضاف «عمران» أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول (هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ولفت إلى أن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.