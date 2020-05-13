شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: إصابة 18 حالة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت مديرية الصحة بالسويس، الأربعاء، ظهور نتائج التحاليل والفحوصات المعملية لـ١٨ حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، منهم ٩ حالات مخالطة لحالات سابقة، و٩ حالات إيجابية مؤكدة جديدة. وأكد بيان صادر عن المديرية أنه جارى التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الإجراءات الوقائية والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء لها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 10,093

تعافي 2,326

وفيات 544

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