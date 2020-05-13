شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 9 من مصابي «كورونا» بـ«عزل إسنا» ليرتفع العدد لـ 336 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، خروج ٩ حالات جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٣٣٦ حالة بالمستشفى، بينهم 5 أشخاص كانوا يتلقون العلاج بالعناية المركزة.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم خروج عدد ٩ حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية، مؤكدة أن جميع العاملين سعدوا بذلك مع فرحة وسعادة كبيرين من جميع أطقم العمل، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى .

كما قدمت مدير المستشفى تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

وتوجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.