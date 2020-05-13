شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط المخالفين من حظر التجوال بالمنيا.. وإغلاق مقهى بداخله 150 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أسفرت الحملة عن غلق المحلات التي نص عليها القرار بقرية برطباط، وأثناء المرور على تم ضبط مقهى بقرية كوم الحاصل داخلها من 150 إلى 200 شخص، وتحفظت الحملة على 11 شيشة وأغلقت المقهى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتستمر حملات التطهير والتعقيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي برطباط بصفة يومية

أكد اللواء إيهاب زهني، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه لا تهاون على من يعرض نفسه للخطر أو يسوقه إلى غيره، وسيتم التعامل بكل قوة مع كل من يخالف التعليمات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدي للمخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم، بالإضافة إلى استمرار حملات النظافة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

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