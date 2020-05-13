شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن وفاة مصاب بمستشفى الحجر الصحي بملوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة محمد محمد عبدالله صالح، 62 سنة، مقيم بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، وذلك داخل مستشفي الحجر الصحي بملوي، بعد أيام قليلة من إصابته بوباء كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات داخل المحافظة إلى 5 حالات وفاة.
وتم إخطار أسرة المتوفي لسرعة تخصيص مقبرة الدفن بمقابر الأسرة شرق النيل.
فيما تواصل الأطقم الطبية بمستشفي الحجر الصحي بملوي علاج أحد أفراد أسرة المتوفي، ضمن 120 مصاب داخل أقسام المستشفي.
وأعلن الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع وأماكن الإصابة بالوباء.
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