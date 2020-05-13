شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس حار.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحياناً على كل منهما، كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد وتنشط أحيانًا على جنوبه، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على الجنوب.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36 – 20»، الإسكندرية «29– 18»، قنا «40- 20»، الأقصر «42 – 23»، أسوان «42 – 25».

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