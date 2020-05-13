شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تحذر: مرضى كورونا متكدسون في مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأربعاء، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء، وباقي أعضاء الفريق الطبي، بعدما تفاقمت مشكلة التأخير في نقل الأطباء، وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل في الآونة الأخيرة، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفاءها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وجاء في الخطاب: «نحيطكم علمًا بوجود مشكلة حقيقية ظهرت في الأيام الأخيرة تكمن في تأخير نقل الأطباء، وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير في عزلهم وكذلك في تلقى الرعاية الطبية اللازمة».

وأضاف الخطاب: «ووردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسًا للمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حاليًا، مما يترتب عليه أحيانًا تأخير في نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية)».

وتابع: «لذا نرجو من سيادتكم تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، حيث أنه من المعلوم أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير في سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التي نحتاجها بشدة في تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالي فمن الضروري أن نعمل على سرعة شفاءها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء، وسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك».