شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تضع لائحة تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير اكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح إختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع إلى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

وأضاف إلى أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على ان يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار اكثر من مره باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع إلى اخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على ان يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف احد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي.

وكشف عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالي: تعريفة الانتظار لليوم 10جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي، و20 جنيها للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه، و30 جنيها لعربات الأتوبيس.

ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء / المراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز على أن يتم ذلك بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

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