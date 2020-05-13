شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 15 حالة من مصابي كورونا ومغادرتهم مستشفى عزل الباجور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق الطبي المعالج لمرضى فيروس كورونا بمستشفى عزل الباجور، عن شفاء 15 حالة من مصابي فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من بينهم ممرضة وطبيب بيطري.
وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى ٦٩ حالة بالمستشفى.
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الوضع في مصر
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اصابات
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10,093
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تعافي
2,326
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وفيات
544
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