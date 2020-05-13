10 جنيهات للملاكي و20 للميكروباص.. الجيزة: لائحة لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حسب بيان، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار أن اللائحة تضمنت عددا من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الأجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع إلى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

وأضاف أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على إيصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع إلى إخر داخل نطاق المحافظة، ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لإثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحي في اليوم التالي.

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وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالي:

تعريفة الانتظار / يوم 10جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي

20 جنيها للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه

30 جنيها لعربات الاتوبيس

يجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء /المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على أن لا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.​