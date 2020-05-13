محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بإنه تم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقتي "العرب وجبل العفش" بمدينة الغردقة، تمهيدًا لأعمال التطوير الحضري وتحسين الرؤية البصرية التي يجري تنفيذها في أحياء مدينة الغردقة.
وأشار "عيسى"، إلى أنه تم اعتماد نحو ٢٧ مليون جنيه لتنفيذ المشروع، وتشمل أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات المياه بجانب استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي، وكذا تأهيل شبكات مياه الشرب لاستيعاب الضخ على مدار الـ24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بالمنطقتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقتين بمدينة الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.