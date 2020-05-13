رصد 9 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة . أفادت التحريات قيام المتهمين بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات (المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات - السيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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