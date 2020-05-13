خلال 24 ساعة.. ضبط 197 قطعة سلاح ناري وتنفيذ77 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية، عن ضبط (197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 164 متهم)
كما ضبطت الحملات، تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حوادث متنوعة.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الحملات من تنفيذ 77 ألف و438 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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