للحد من انتشار "كورونا".. الداخلية تضبط 190 قضية احتكار سلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 935 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 190 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما ضبطت الحملات 296 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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