الداخلية: ضبط228 قضية مخدرات و18 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإحكام السيطرة الأمنية.
وتمكنت الحملات، خلال 24 ساعة، من ضبط 228 قضية مخدرات بحوزة 244 متهم، ضُبط خلالها 52 كيلو جرام مواد مخدرة و 12 ألف قرص مخدر.
كما ضبطت الحملات 18 ألف مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، فحصت (75) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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