ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قسم مسطحات القليوبية التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط مصنع للملابس الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة قليوب ملك إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، لقيامه بتصنيع كمامات طبية بدون ترخيص، وبدون الالتزام بالشروط الصحية والطبية للمنتج.

وعُثر بداخل المصنع على 4 ألاف كمامة معدة للتعبئة و200 عبوة بدخل كلٍ منها 50 كمامة وكميات كبيرة من العبوات الفارغة، 2 كيس بداخلهما الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات والماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع .

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وبسؤال عامل بالمصنع قرر عدم وجود ترخيص للمصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.