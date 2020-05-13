ضبط 937 شخصًا خرقوا حظر التجوال بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، 937 شخصًا متهمون بخرق حظر التجول في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول من السابعة مساء أمس الثلاثاء، وحتى السادسة صباح اليوم الأربعاء.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية، لتطبيق قرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.