ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط حداد، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والإتجار فيها، بمنطقة السلام، وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع .

أفادت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (حداد - مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية، ويتخذ من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بحوزته 4 فرد خرطوش عيار 12مم وفرد روسي عيار 7,62x39مم، وأسلحة نارية تحت التصنيع، و25 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي .

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال إدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .