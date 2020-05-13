ضبط مدير شركة بحوزته 25 ألف قرص فيتامينات ومكملات غذائية مجهولة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية، لمراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

ضبطت الحملات، المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (25 ألف قرص "فيتامينات، مقويات عضلية، مكملات غذائية") غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و(410 عبوة شامبو) مجهولة المصدر، و(2 ماكينة تغليف وتعبئة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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