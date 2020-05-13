قبل طرحها بالأسواق.. ضبط شخصين بحوزتهما سلع غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، لحيازته (7,350 طن سلع غذائية) معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المدير المسئول عن محل غير مرخص لتجارة مواد العطارة بمحافظة القليوبية، لحيازته (4,535 طن سلع غذائية) ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.