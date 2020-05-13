أخبار مصر | محافظة الجيزة تضع لائحة تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تضع لائحة تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة الجيزة، اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير اكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح إختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها المشروع، من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

واضاف الى أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على ان يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار اكثر من مره باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع الى اخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على ان يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع الى قطاعات ويكلف احد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي.

وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالي:

تعريفة الانتظار لليوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنية لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى او المركز على ان لا يكون ذلك الابعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف شارع المطبعة بحي الطالبية، والذي يعد أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي سوف يتم استخدامها في أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.



ووجه المحافظ، بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير ومتابعة يومية؛ لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة، مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى ورفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

كما تفقد المحافظ ميدان الرماية والمناطق المحيطة به موجها الخدمات المرورية المتواجدة بالمنطقة برفع سيارة متعدية على الرصيف ومتابعة دورية للالتزام بتنفيذ قرار عدم التعدي على الأرصفة المخصصة للمشاة بركن السيارات.

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المحافظ تفقد أيضًا محور 26 يوليو لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لبعض الشرائح على المحور موجها بدعم المنطقة بسور خرساني من الأسفل وحديدي من الأعلى للحد من حوادث السيارات ومنع سقوطها أسفل المحور مع مراعاة المظهر العام للمحور في أثناء العمل موجها الشركة المسئولة عن الأعمال بسرعة إنهائها ومراعاة العواكس والحارات المرورية.

ووجه المحافظ بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة أعلى المحور ودعمه بأعمدة إضافية في المناطق التي بحاجة إلى ذلك.

كما تفقد راشد شوارع جامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، موجها برفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الرصيف والتأكيد على عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظًا على الرصيف ومنع تهالكه.

كما وجه بسحب رخص عدد من السيارات لوقوفها أعلى الرصيف وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن، مؤكدا على الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء أوناش لرفع السيارات فورا.

وتابع "راشد" المراحل النهائية من أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي موجها بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

وقاد "راشد" حملة لرفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات بالشوارع، مشددًا على رفع أي أوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر إتلاف طبقه رصف على المخالفين للتعدي على حرم الطريق.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ومدينة كرداسة.