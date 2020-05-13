أخبار مصر | وكيل "عربية النواب": ليبيا أصبحت مقبرة لمرتزقة تميم وأردوغان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "عربية النواب": ليبيا أصبحت مقبرة لمرتزقة تميم وأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الأراضي الليبية أصبحت مقبرة لكل الغزاة والإرهابيين التابعين للنظامين الإرهابيين التركي والقطري بعد نجاح الجيش الوطني الليبي في قتل وتصفية قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا المدعو محمد هنداوى في محور عين زارة قرب طرابلس، معتبرا هذا النجاح بمثابة صفعة قوية على وجه نظامي أردوغان وتميم بن حمد.

وقال أباظة في بيان له اليوم الأربعاء، أن نجاح الجيش الوطنى الليبيى في تصفية قيادات ورؤوس الخلايا الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين للنظام التركى الارهابى والممولين ماليا من النظام الارهابى القطرى سيساعد كثيرا في احداث هزة عنيفة لبقايا وذيول الخلايا الإرهابية داخل الاراضى الليبية.

وناشد وكيل لجنة الشؤون العربية، الشعب الليبيى الشقيق وجميع المؤسسات والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر حتى يتم تحرير كامل الاراضى الليبية من الإرهاب والارهابيين.

وطالب النائب، المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن بالاسراع في تقديم النظامين التركى والقطرى إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية بعد ضبطهما متلبسين مع سبق الإصرار والترصد بأعمالهما الإرهابية داخل عدد من الدول العربية خاصة داخل سوريا وليبيا.

وأكد ان محاكمة رجب طيب اردوغان وتميم بن حمد ستكون هي البداية الحقيقية للمواجهة الحاسمة والشاملة مع الدول الداعمة للإرهاب والارهابيين في جميع انحاء العالم حتى يتم القضاء على جميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.

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طلب إحاطة للحكومة لمواجهة انتشار شركات التوظيف الوهمية



وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن انتشار شركات التوظيف الوهمية والتي تتخصص في النصب على الباحثين عن فرص العمل.

وقال "طلعت" في بيان له اليوم: "امتلأت بعض القنوات الفضائية بالإعلانات الخاصة بتوفير فرص عمل بمرتبات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى ٧ آلاف جنيه مع امتيازات إضافية مثل توفير المسكن والواجبات".

وأضاف: "بعد تواصل الباحث عن العمل مع هذه الشركات يتم تحديد موعد المقابلة ليفاجئ بأنها شركات توظيف، ويتم ملء استمارة مقابل مبلغ يختلف من شركة إلى أخرى، وبعد إجراء المقابلة يتم طلب مبلغ آخر تحت مسمى "سمسرة" لا يقل عن ٥٠٠ جنيه"، موضحًا أنه أثناء المقابلة وبعد دفع المبلغ المتفق عليه يفاجئ الشباب بعدم وجود فرص عمل من الأساس وكل ما يتم الإعلان عنه نصب لاستغلال حاجة الشباب وتحصيل مبالغ كبيرة منهم.

وكشف عضو مجلس النواب أن هذه الشركات تستعين بأمن "بودي جاردات" يقوم بمنع من يجري المقابلة بالحديث مع أي أحد داخل مقر الشركة انتظارا لدوره حتى لا يكشف لهم ما سيتعرضون له من نصب، فبمجرد انتهاء المقابلة والحصول على المبالغ المقررة يتم طردهم للخارج.

وطالب النائب من وزارة القوى العاملة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة شركات النصب على الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الإعلان الدوري عن شركات التوظيف التي يتم وقفها عن العمل، مشددا على ضرورة قيام الوزارة بدورها في عمل ربط دائم بين الشباب الباحث عن فرص العمل وشركات القطاع الخاص التي تبحث عن عاملين بعيدا عن شركات التوظيف الوسيطة.