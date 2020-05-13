أخبار مصر | مصر الخير: نسعي لفك كرب 3000 غارم فى آخر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر الخير: نسعي لفك كرب 3000 غارم فى آخر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة مصر الخير، استهدافها فك كرب 3000 غارم وغارمة حتى نهاية شهر رمضان المبارك ليتمكنو من العودة لاسرهم قبل عيد الفطر.

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن البرنامج رغم الظروف الصعبة التى نمر بها جميعا يسابق الزمن ليتمكن من فك كرب 3000 غارم وغارمة قبل نهاية شهر رمضان ليتمكنوا من العودة إلى أسرهم قبل عيد الفطر.

وأضافت: إذا كنا نشكو جميعا من تقيد الحركة والحبسة في المنازل بسبب ظروف الحظر فما بال هؤلاء الغارمين ومعانتهم من هم الدين وعدم وجود ما يسد الاحتياجات الاساسية لاسرهم.

وأشارت عوض إلى أن الظروف التى نمر بها بمثابة حبل مشدود على رقاب مئات الآلاف ممن فرض عليهم تداعيات فيروس كورونا الحاجة، فمع كل لحظة يزداد الخناق على تلك الرقاب التى فقدت رزقها، وبات أملها في توفير قوت يومها وسداد دينها أمرا مستحيلا، فمع فرض الحظر، واستغناء أصحاب الاعمال عن الكثير من العمالة خاصة اليومية، ضاق الحال واختنقت الانفس، وبات الهروب من قضاء الدين حلا لالاف الغارمين، المهددين بالسجن وتشريد أسرهم في أى وقت.

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ولفتت عوض إلى أنه مع طول أيام الجائحة التى تواجه العالم كله دون وجود علاج للمرض، سوى التباعد الاجتماعى، توقف الحال، وفقد عمال اليومية، الذين يعيشون حياتهم يوما بيوم مصدر رزقهم الوحيد واصبحوا عاجزين عن توفير لقمة العيش التى تسد جوعهم وجوع ابنائهم، ولجأوا إلى الدين مضطريين، فطرقوا كل الابواب، واصبحت آلاف الأسر مهددة بفقد الاب والام وتشريد الابناء، بسبب تراكم الديون على الوالدين.

وأضافت أنه مع استمرار ايام الحظر التى زادت عن الـ 50 يوما، الدين فلا خيارات للكسب والعيش امام مئات الآلاف من عمال اليومية، ولسان حالهم يقول، أما الموت جوعا، او الاصابة بفيروس كورونا، او الاقتراض، ويكون الاختيار "أن أعيش مديونا مهددا بالسجن، خير من أن أري ابنائي جوعي، او مرضي، وأكون سببا في نقل الاصابة لهم بسبب الخروج بحثا عن عمل هو اصلا غير متاح".