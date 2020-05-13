مصر | الداخلية: ضبط 296 مخالفة في مجال غلق المطاعم والمحال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: ضبط 296 مخالفة في مجال غلق المطاعم والمحال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

تم ضبط (935) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (190) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملات، من ضبط (296) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وجاء ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

فيما أسفرت عن ضبط (213) مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" (12531) مركز تعليمى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.