مصر | استولى على 150 ألف جنيه.. ضبط نصاب زعم تسفير المواطنين بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر استولى على 150 ألف جنيه.. ضبط نصاب زعم تسفير المواطنين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهما بزعم التسفير للعمل بالخارج

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، بزعم تسفير أحدهما لإحدى الدول الأجنبية، ومساعدة الثانى فى استيراد أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من الخارج.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية - سبق إتهامه فى قضية "نصب تسفير") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وإيجاد فرص عمل لهم بها، وكذا الاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالى قدره (80.000 ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرصة عمل له بها.

وكذا مبلغ مالى قدره (75.000 خمسة وسبعون ألف جنيه) مقابل مساعدة الآخر فى استيراد أجهزة حاسب آلى بمشتملاتها من الخارج، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعتين.

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3 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "أحد الأشخاص" بدائرة مركز شرطة شربين، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" من عملات أجنبية بما يعادل (2.827.000– اثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.