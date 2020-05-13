مصر | خلافات على أرض.. ضبط المتهم بإطلاق النيران في مشاجرة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات على أرض.. ضبط المتهم بإطلاق النيران في مشاجرة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم بإطلاق النيران أثناء مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد الاشخاص وإصابة شقيقيه بطلقات نارية.

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصابين بناحية الخزندارية شرق بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين ثلاثة أشقاء "أحدهم متوفى والآخران مصابان بطلقات نارية" و(عامل)، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وبسؤال المصابين اتهما الطرف الثانى بالتعدى عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لمقتل شقيقهما وإصابتهما، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية و40 طلقة لذات العيار).

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدرى البانجو والهيروين وقطعتى سلاح نارى وذخائر.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، قيام ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شربين، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإتخاذهم من دوائر المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزتهم (37،200 كيلو جرام لمخدر البانجو - 663 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- مسدس).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).