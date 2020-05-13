مصر | ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات الطبية فى قليوب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات الطبية فى قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع غير مرخص، لتصنيع الكمامات الطبية، بقليوب.

بداية الواقعة، تمكن قسم مسطحات القليوبية التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط مصنع للملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ملك إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، لقيامه بتصنيع (كمامات طبية) بدون ترخيص وبدون الالتزام بالشروط الصحية والطبية للمنتج، وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية.

عدد (4000) كمامة معدة للتعبئة، و(200) عبوة بدخل كلٍ منها (عدد 50 كمامة)، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة، و(2) كيس بداخلهما الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات، الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وبسؤال عامل بالمصنع قرر عدم وجود ترخيص للمصنع.

جاء ذلك، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.