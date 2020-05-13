شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: تخفيض أعداد أطباء التدريب للنصف للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف، وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى وضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير لهم سبل الحماية والوقاية تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم وفى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه تم تعميم القرار على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيب متدرب، كما تم التنسيق مع الدكتور عصام ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إلكتروني وتيسير حضورها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامجاً مكثفاً لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة.