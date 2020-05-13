شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انتظام سير استلام المشروعات البحثية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس مركز سمالوط، وتستمر خلال الفترة من 9 -16 مايو الجاري وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

أكد المحافظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتعقيم وتطهير المدارس يومياً، واتباع تعليمات وزارة الصحة، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، وكذلك الالتزام بالتباعد بين المواطنين، وعدم الزحام تطبيقاً خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يومياً لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوي.

من جانبه، أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تيسيراً على الطلاب، تم مد فترة تسليم الأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة عصراً.

كما أن إعداد المشروع البحثي، وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب، وفى كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير أو الحاسب على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفردة أو مع مجموعة، مع التأكيد على ارسال المشروع البحثي الكترونياً، وفى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقياً في المدرسة، في مظروف أبيض مدون علية كود الطالب والصف الدراسي، وفقا للجدول الزمنى الموضح بالمنشور لتسليم المشروعات البحثية، واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسليم من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات.