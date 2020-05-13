شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع استعدادات المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، للوقوف على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، مؤكدا على التعاون الدائم والوثيق مع الجامعة لتقديم صورة مشرفة.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تبنت الحكومة خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم.

وأكد محافظ المنوفية على حسن استقبال ومعاملة العالقين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية وفقا للمعايير الطبية وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذا تطهير وتعقيم المدن الجامعية وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة والتأكد من جودة الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

من جانبه، أشار رئيس جامعة المنوفية إلى الاستعداد التام لاستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا على جاهزية المدن الجامعية وإشرافه على تسكين العالقين واستقبالهم وتقديم كافة الخدمات.