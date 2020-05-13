شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلزم السائقين والركاب بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعة لها ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين والتأكيد على السائقين بتعقيم السيارات، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يتم تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة، ووجه غراب أعضاء الجهاز التنفيذي بضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، داخل المنشآت الحكومية وإلزام العاملين بإرتداء الكمامات والقفازات الوقائية، ومراعاة المسافات بينهم حفاظاً على صحتهم وحرصاً على سلامتهم، مع الإستمرار في بث رسائل التوعية والتعريف بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، فضلا عن المرور المفاجئ على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من ارتداء العاملين بها للكمامات والقفازات الواقية، وتوافر المطهرات والمنظفات لمواجهة الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.