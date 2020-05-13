شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في 8 مراكز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الوحدات المحلية في مراكز دمنهور وحوش عيسى وكوم حمادة وكفر الدوار والرحمانية شبراخيت والدلنجات وايتاى البارود قامت بعمل حملات يومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول والقيام بتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة رش وتطهير وتعقيم نادى ضباط الشرطة وشوارع قريتى المزين ودنشال، ورشت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة المدارس والمساجد بقرية بيان والمجمع الطبى ومكتب البريد في المدينة.

وعلى صعيد متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بحملة لرش وتعقيم مبنى الحملة الميكانيكية والرعاية الصحية وورشة الصيانة بالمدينة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برش وتعقيم مكاتب البريد والمدارس في نطاق المدينة والقرى، ونفذت الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وإيتاى البارود والرحمانية حملة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بالمدن.

وأشار «آمنة» إلى أن تلك الحملات تأتى في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بالتنسيق مع إدارات البيئة في المراكز، مؤكدًا على استمرار عمل تلك الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.

حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة

حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة

حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة

حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة

حملات لرش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة