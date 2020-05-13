شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. آخر موعد لصرف الدفعة الأولى من منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العد التنازلي لاستكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إنه من المقرر الانتهاء من استكمال صرف الدفعة الأولي في الساعة الرابعة من عصر غد الخميس من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

وكشف الوزير أن الذين صرفوا المنحة أمس الثلاثاء من المستحقين من خلال 3083 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و930 مستحقًا، ويتبقى623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتى الساعة الرابعة من غد الخميس آخر يوم في الصرف للمتخلفين .

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقًا، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلى مليار و18مليونا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

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