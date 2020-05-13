شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«الجزار» يبحثان مستجدات التعاون بين «الإنتاج الحربي» و«الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق له، الأربعاء، الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشتركة بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال القيام بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإشراف وتعميق التصنيع المحلي، كما تم بحث إمكانية إقامة محطات تحلية المياه وكذا محطات تنقية مياه الآبار كما ناقشا ما تم حتى حينه فيما يتعلق بموضوعات التعاون الخاصة بتوريد النجيل الصناعى والأسوار المعدنية للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع وقطع الغيار الخاصة بها وموفرات المياه، كما تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها إلى شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) .

وأكد «العصار» حرص الإنتاج الحربي توجيه كل الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة وعلي رأسها المشروعات الإنشائية والبنية التحتية الخاصة بوزارة الإسكان تفعيلا لبرتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين، لافتا إلى توجه الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعاته على زيادة عمق التصنيع المحلي لما له مردود على الاقتصاد المبني على المعرفة وهو الأهم في هذه المرحلة التي يعمل الإنتاج الحربي بها على توطين الصناعات.

وأكد «الجزار» أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأضاف «الجزار» أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة، مضيفاً أن التعاون بين «الإسكان» و«الإنتاج الحربي» يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر.

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، كما أشاد بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.

Advertisements