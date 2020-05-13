شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 42 مصابًا بـ«كورونا».. والحصيلة ترتفع لـ127 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، إن المستشفى استقبل 42 مريضا جديدا من مصابي الفيروس، اليوم الأربعاء.

وأوضح «إبراهيم»، لـ«المصرى اليوم»، أنه باستقبال الحالات الجديدة تصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن 127 حالة، فيما تم خروج ٤ مصابين كدفعة أولى بعد تعافيهم من الفيروس منذ يومين.

وأضاف أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة، إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأشار إلى أن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.