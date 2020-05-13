شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: 699 مريضًا حصيلة المتعافين والمحولين لـ«النقاهة» بـ3 مستشفيات عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رؤساء الفرق الطبية في 3 مستشفيات عزل لمصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حصيلة المتعافين والمحولين إلى مرحلة النقاهة من المرض منذ بدء العزل في 6 مارس الماضى وحتى الآن، والتي تبلغ 699 مريضًا في 3 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، وهي مستشفيات العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبو قير، والمدن الجامعية في سموحه.

وتصدرت مستشفى العجمي المركزي صدارة قائمة مستشفيات العزل في الإسكندرية بـ445 حالة بواقع 108 متعافي و337 حالة محولة إلى مرحلة النقاهة، والتي تسبق مرحلة الشفاء التام فيما جاءت مستشفى العزل المؤقت في المدينة الشبابية في أبو قير شرق المحافظة في المركز الثاني بـ250 متعاف من الفيروس، واحتفل الفريق الطبى في مستشفى المدن الجامعية بخروج أول دفعة من مصابي الفيروس وعددهم 4 مرضى.

في مستشفى العجمي المركزي، قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل في مقر المدينة الشبابية بأبو قير وصل إلى 337 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناع.

وأشارت إلى أن حالات التعافي والشفاء التام في المستشفى وتم خروجهم نهائيا بلغ عددهم 108 حالة، حيث جرىت مغادرتهم إلى منازلهم بعد إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافيًا.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

وفى مستشفى عزل المدن الجامعية، قال الدكتور أحمد محمد ابراهيم، رئيس الفريق الطبي، إن المستشفى استهل نشاطه بخروج وتعافي 4 مصابين كأول دفعة بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن خروج 4 متعافين بعد 3 أو 4 أيام فقط من دخولهم المستشفى يعد مؤشر طيب فضلا عن وصول عدد المصابين للمستشفى إلى 85 حالة منذ تشغيلها لعزل مصابي كورونا.

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

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وفي مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير، قال الدكتور عمرو سلامة، رئيس الفريق الطبي للمستشفى، إنه بلغ عدد الحالات المتعافية تمامًا من المرض 250 حالة بعد شفاء 45 مصابًا جديدًا أمس.

وأضاف «سلامة» لـ«المصري اليوم» أن مستشفى أبو قير يستقبل المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة، ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبو قير تضم 200 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.