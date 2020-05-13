شكرا لقرائتكم خبر عن «تحت شعار المحبة والتعايش».. أقباط يشاركون في التبرع بزكاة الفطر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «المحبة والتعايش»، حرص أقباط بقرية كفر مهدي بمركز العدوة، شمال المنيا، على المشاركة في جمع زكاة الفطر بالتبرع بالمال لجمعية البر والتقوى بالقرية، ردا لقيام القائمين على الجمعية بتوزيع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجا من المسلمين والأقباط بالقرية .

وقد رفض المتبرعين ذكر أسمائهم، مؤكدين أن هذا العمل الخيري لله ولخدمة أبناء القرية مسلمين وأقباط، دون النظر إلى الدين أو غير ذلك. مؤكدين أن الجميع يعيشون في أمن وسلام ومحبة، ويشاركون بعضهم البعض المناسبات.

قال الحاج محمد العمدة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى بقرية كفر مهدي بمركز العدوة، أن تبرع بعض أهالي القرية من الأقباط لزكاه الفطر ترك أثر طيب في نفوس جيرانهم المسلمين من الحب والود، مؤكدا أن الأعياد للجانبين تكون للجميع والمشاركات في الأفراح والأحزان للجميع.