شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: غدا آخر موعد لصرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلي لاستكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه من المقرر الانتهاء من استكمال صرف الدفعة الأولى فى الساعة الرابعة من عصر غد الخميس من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة فى بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتى سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعى المصرى.

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن الذين صرفوا المنحة أمس الثلاثاء من المستحقين من خلال 3083 منفذا للبريد علي مستوي 27 محافظة بلغ 65 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتي الساعة الرابعة من غد الخميس آخر يوم فى الصرف للمتخلفين.

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وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها ، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف ، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين ، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

ولفت الوزير إلي أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلي 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقاً ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .