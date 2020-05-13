شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة: وفاة صيدلى وإصابة آخر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن نقابة العاصمة سجلت حتى الآن حالة إصابة واحدة لصيدلى يعمل بأحد المستشفيات، وتم إجراء عزل منزلى له فى الوقت الحالى، مؤكدا دعم النقابة الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يوجد أى حالات وفاة بين صيادلة القاهرة سوى الصيدلى الدكتور محمد على خريج دفعة 2018، والذى كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، وتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، كان قد قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة، البالغ قيمته 50 ألف جينه لحالات الوفاة، و20 ألف لحالات الإصابة.

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وأكدت النقابة أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على اقتصاديات الصيدليات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع تأدية دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتقدمت النقابة العامة للصيادلة، بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ فى الصيدليات العامة والخاصة وبالمستشفيات والمراكز الطبية، فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد، وأضافت أن الصيادلة يبذلون كل الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين.