شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: " دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى)، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 15-5-2020 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

Advertisements

وذلك نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.