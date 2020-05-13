شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: " دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى)، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 15-5-2020 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.
وذلك نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.