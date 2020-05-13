أخبار مصر

انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: " دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى)، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 15-5-2020 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

 

Advertisements

وذلك نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا