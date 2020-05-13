شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: رفع كميات من ردم الأتربة بالمجرى المائي لنهر النيل على فرع دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، المتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه برفع كميات من ردم الأتربة بالمجرى المائي لنهر النيل على فرع دمياط، حيث تم رفع كميات من الردم بما يجاوز 10 آلاف متر مكعب، وبواجهه تجاوزت 400 متر على النيل بحلوان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والري بإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وبتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتي أقصى وأقل الاحتياجات.

وذكرت وزارة الري -في بيان اليوم الأربعاء- أن أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل، المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط، وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع، مستمرة في حصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم، والتي تركزت هذه المرة أمام العديد من واجهات القرى النيلية بقريتي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط بمركز أجا في محافظة الدقهلية.

وأضاف البيان أنه على الفور، تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط.

وتؤكد أجهزة الوزارة، والمتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أنها لن تدخر جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي على مجرى النهر وحرمه.

يشار إلى أنه سبق وأن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة، والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجرى المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزماماتهم دون وجه حق، ما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.

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