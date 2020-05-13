شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخرطوم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة «إير كايرو» للطيران لعودة المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن رحلة «إير كايرو» ستعود إلى مطار مرسى علم الدولي على أن يتم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدًا لنقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يومًا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، وتم استثناء 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات «الشارتر»، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.