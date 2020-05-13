شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المحطة الوسيطة لنقل القمامة بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها أجرت زيارة لمحافظة القليوبية رافقها فيها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، لتفقد سير العمل في المحطة الوسيطة لنقل القمامة بحي شرق شبرا الخيمة، بهدف التأكد من نقل التراكمات منها أولًا بأول، والتأكد من ارتداء العاملين بالمحطة ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية والكمامات، مشددة على ضرورة التزامهم بها حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة البيئة في بيان صادر عن محافظة القليوبية اليوم، إنه تم الانتهاء من المحطة وبدء تشغيلها تجريبيا على مساحة 2 فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

تضمنت الزيارة وفق بيان المحافظة تفقد المدفن الصحي بالعبور، والذي يقع على مساحة 65 فدانا ويتكون المدفن من جزئين متماثلين تماما أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة، ومن المخطط له أن يتم تصميم المدفن بحيث تتم الاستفادة القصوى من الأرض المخصصة للمدفن مع استغلال المساحات المتاحة بالشكل الأمثل من حيث مكونات المدفن، كما سيتم تصميم المدفن أيضًا ليتوافق مع الاشتراطات الموجودة في قانون حماية البيئة الأمريكية والخاصة بتصميم المدافن الصحية للمخلفات الصلبة.

ويتكون المدفن بشكل عام من خلية واحدة للدفن ومنطقتين مخصصتين لتخزين المخلفات المرفوضة ومنطقتين إداريتين وطرق داخلية وتبلغ التكلفة المالية لإنشائه 17 مليون جنيه.

ويتسم المدفن بموقع جغرافي متميز ويصل إليه شبكة طرق جديدة ستقلل من زمن الرحلة للسيارات التي ستقوم بإلقاء القمامة به، وسوف يصبح المدفن بديلا للمدفن الموجود بمدينة الخانكة نظرا لامتلائه، وسيتم تشغيل المدفن بنظام دقيق لتحديد السيارات التي سيصرح لها بالدخول بالمدفن لحصر عدد الحمولات التي تلقى به يوميا، فضلا عن التأكد من عدم إلقاء القمامة في أي مكان خارج المدفن.

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جولة وزيرة البيئة في القليوبية

جولة وزيرة البيئة في القليوبية

جولة وزيرة البيئة في القليوبية

جولة وزيرة البيئة في القليوبية