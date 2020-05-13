شكرا لقرائتكم خبر عن «نحصد القمح ليلًا ونعتكف نهارًا».. أهالي «البسلقون» يروون معاناة العزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مرور أيام من قرار وزارة الصحة بعزل إحدى المربعات السكنية بقرية «البسقلون» بمركز العدوة بالمنيا، أكد الأهالي بالقرية تعرضهم للتنمر وسوء التعامل معهم من القرى المجاورة والمدينة، ونشر معلومات كاذبة عن تزايد أعداد المصابين بالقرية دون الحقيقة، في عقب إعلان وفاة مسؤول سابق بالتربية والتعليم متأثرًا بالفيروس، وإصابة زوجته واحتجازها بالحجر الصحي للعلاج، ما أثر عليهم بالسلب في قضاء حوائجهم اليومية، حيث امتد الأمر منح بعض العاملين إجازات إجبارية من عملهم خوفًا من إصابتهم بالفيروس.

وأكد الأهالي التزامهم بالإجراءات الوقائية، وعدم التجمعات من خلال اللجوء إلى العمل بحصاد محصول القمح خلال ساعات الليل، والاعتكاف بالنوم خلال ساعات النهار.

فيما شكلت الجمعيات الأهلية بالقرية اتحاد لمواجهة الأزمة أطلق عليه اتحاد الجمعيات الأهلية يهدف إلى توفير الدعم للأسر المعزولة من وجبات غذائية وسلع تموينية، والقيام بعمليات تعقيم وتطهير للشوارع، بالإضافة إلى دعم الطلاب والتلاميذ في تسليم مشروعات الأبحاث العلمية.

عزل 40 أسرة بقرية البسقلون بالمنيا

عزل 40 أسرة بقرية البسقلون بالمنيا

قال عثمان زكريا العجمي، مدرس ثانوي، ومقيم بالقرية، لـ«المصري اليوم»، إنه «منذ إعلان وفاة الحاج طلعت، رئيس التعليم الفني الأسبق، متأثرًا بالفيروس، بسبب الاختلاط بمصابين داخل عيادة بمدينة بني سويف، وإصابة زوجته، التي تتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات الحجر الصحي، وأهالي القرية يتعرضون للتنمر والتهريج وسوء المعاملة من أهالي القرية والقرى المجاورة، وامتد الأمر إلى منح عاملين إجازة إجبارية من العمل بحجة الخوف من كونهم مصابون بالفيروس».

ويضيف «عثمان»: «شوفنا الويل من الناس والشائعات على (فيس بوك)، والتعامل مع الناس، ما تسبب في عدم قضاء حوائجهم في ظل رفض الناس التعامل معهم، بالإضافة إلى تعرضهم للشائعات على (فيس بوك) بتزايد أعداد المصابين على عكس الحقيقة».

وقال فزاع إبراهيم، 58 سنة، موظف بالصحة، مقيم بالقرية، إنه «رغم حاله الهدوء، التي تشهدها القرية، وقيام الأهالي بممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، إلا أن الشائعات نقلت صورة سيئة عن القرية بحجة انتشار الفيروس بها، رغم أن المتوفى مسن، وكان يعالج من أمراض مزمنة، وانتقل له المرض من المخالطين بمدينة بني سويف أثناء توقيع الكشف الطبي على زوجة أحد أبنائه، وإصابة زوجته»، مؤكدًا أن «المواطنين لجأوا للعمل بالحقول الزراعية بالحصاد ليلًا، والاعتكاف بالمنازل نهارًا دون التنقل، وهو ما أدى إلى عدم ظهور حالات إصابة جديدة لعدم وجود بؤر إصابة بالقرية والمركز كله».

وقال محمود رجب، 30 سنة، المتحدث الإعلامي لاتحاد الجمعيات الأهلية بالقرية، إنه «تم تشكيل مجموعة عمل لمواجهه الأزمة، حيث تم إعداد وجبات جاهزة للأسر الأولى بالرعاية داخل القرية، ووجبات جافة، وسلع غذائية، توزع قبل الإفطار، بالإضافة إلى القيام بعمليات التعقيم والتطهير لجميع شوارع القرية، وتكثيفها بشوارع العزل».

ويكشف محمد عبدالغفار، مسؤول بالتعليم، وأحد أبناء القرية، عن أن «القرية تعرضت لهجمة شرسة من الشائعات سواء بتردد أحاديث أو نشرها على (فيس بوك) بتزايد أعداد المصابين»، مؤكدًا أن «الحالة بالقرية مطمئنة، وحالة المصابة جيدة، حيث تتساءل يوميًا عن صحة زوجها الذي توفي، فيكون الرد بخير، فهي لا تعلم بوفاته حتى الآن».

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بينما شكّل محمد السيد على أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة، لجنة برئاسة سعودي عبدالرحمن، نائب رئيس المركز، لمتابعة أحوال القرية، وسد احتياجاتهم من الخدمات اليومية والقيام بأعمال التعقيم والتطهير، والمتابعة اليومية لتوفير رغيف الخبز، والمتطلبات اليومية من السلع التموينية وحل المشكلات أولًا بأول.

يذكر أن قرية «البسقلون» إحدى قرى الوحدة المحلية القروية ببني عامر بمركز العدوة، ويتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة، ويعمل 70 % من سكانها بالزراعة، وآخرين بجميع مجالات العمل.