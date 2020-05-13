- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة شيطان..شهيد شهامة جديد..حاول فض خناقة بالشارع فمات برصاصة غدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة شاب حاول التدخل لفض مشاجرة بمنطقته في عزبة النخل فأصابته رصاصة غدر مات على اثرها، حيث منحه الأهالي لقب "شهيد الشهامة".
ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.
برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة شيطان..شهيد شهامة جديد..حاول فض خناقة بالشارع فمات برصاصة غدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.