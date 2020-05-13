شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة شيطان..شهيد شهامة جديد..حاول فض خناقة بالشارع فمات برصاصة غدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة شاب حاول التدخل لفض مشاجرة بمنطقته في عزبة النخل فأصابته رصاصة غدر مات على اثرها، حيث منحه الأهالي لقب "شهيد الشهامة".

ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.

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برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.