شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث سادت شبورة صباحا وطقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

وشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.