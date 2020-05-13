شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإطارات المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد وزارة قطاع الاعمال، اليوم الاربعاء، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لإنشاء مصنعين لإطارات المركبات بكافة أنواعها.

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وكان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أعلن سابقا عّن بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة ،مثل غرف العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "التراس" أن أجهزة التعقيم والفحص الحراري وغرف العزل الطبي تم تصنيعها وفقا لإشتراطات منظمة الصحة العالمية, وتتميز غرف التعقيم بإستخدامها تقنية الضباب والتي لا تؤثر علي الجهاز التنفسي للإنسان؛ كما تتميز وحدة الكشف الحراري بكاميرا رقمية لقياس درجة حرارة الإنسان وتصويره تليفزيونيا من عدة زوايا , وتستغرق 5 ثواني فقط .