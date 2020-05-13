شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستقبل أبحاث صفوف الثالث والرابع وثانية إعدادى المتخلفين عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام الأبحاث من طلاب المدارس ورقيا وإلكترونيا، حيث تمنح الوزارة فرصة اليوم الأربعاء 13 مايو للطلاب الذين لم يقدموا أبحاثهم فى المواعيد الأساسية من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادى، لمن تخلفوا والأول الثانوى لمن تخلفوا عن تقديم مشاريع أبحاثهم فى الموعد السابق.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الجدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا.

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والأربعاء 13 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الاعدادى والأول الثانوى ممن تخلفوا، والخميس 14 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعملى بكفاءة تامة في ٩٨٪؜ من مدارسنا وسوف تذلل اي مشاكل فنية في ال ٢٪؜ المتبقية (٦٢٨ مدرسة) مساء الغد.



وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.



وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.