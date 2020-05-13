شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور المطرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة القاهرة فى المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بتطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها.

وأحد أهم هذه المحاور هو محور المطرية الجديد الذى يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

وأكدت محافظة القاهرة أن المرحلة الثالثة من هذا المشروع العملاق عبارة عن تفريعة تربط المحور المرورى الجديد بالمطرية ومؤسسة الزكاة والدائرى، وتبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية".

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، كما تم نقل وتدعيم خطوط المرافق لإنشاء المحور.

Advertisements

جدير بالذكر أن المحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة، والهدف الرئيسى لهذا الإنجاز الضخم هو خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة من جانب وبين محافظة القاهرة و محافظات القاهرة الكبرى من جانب آخر.

وكان المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قد أعلن أنه سيجرى البدء فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حى شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر و مسئولى المرافق (الكهرباء - المياه- الغاز) وذلك لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.