شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: كارت ذكى موحد لاستقلال المترو والقطار المكهرب والنقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و شركتي السوبرجيت وتكنولوجيا النقل (ترانس اي تي) لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ لهذا المشروع الهام.

واستعرض الوزير مكونات منظومة المشروع والتي تشمل (قنوات إصدار التذاكر ووسائل التعامل والتكامل مع مشغلي الخدمة ومركز البيانات الرئيسي وكذلك التطبيقات الداعمة للتشغيل ) والدورة الكاملة لتوريد وتهيئة وإصدار الكروت للمستخدمين وآلية التسويات المالية بين الجهات المختلفة ، بالاضافة الى طريقة وآلية عمل مركز إدارة المنظومة وأهدافها .

ويشمل المشروع ربط الخطوط الثلاثة للمترو بالقطار الكهربائي، وأتوبيسات السوبرجيت وبعض خطوط النقل العام (1600 أتوبيس يتم إدخالها للمنظومة على مراحل) كما يشمل المشروع ربط أتوبيسات إحدى شركات النقل الجماعي الخاصة كما تم بحث إدخال السكة الحديد والمونوريل إلى المنظومة ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع الوسائل بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة ، كما بحث وزير النقل مخطط إدارة وتشغيل المشروع (مرحلة الإعداد والطرح والترسية - مرحلة تنفيذ المشروع - مرحلة التشغيل والصيانة).

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وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة للمشروع لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل مشيرا إلى انه سيساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد الية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الاستيعابية.

وفي ختام الاجتماع أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تسيير لمشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بصفته المالك للمشروع لسرعة التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع وتكليف شركة ترانس أي تي بتفيذ المشروع مؤكدا على أن نجاح المشروع يرتكز على منظومة التشغيل والدعم الفني للمشروع.